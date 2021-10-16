Лапорт: «Фоден станет выдающимся футболистом»

В последнее время полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, который в прошлом сезоне считался одним из лидеров команды, зачастую подвергается критике. Причиной этому стало неуверенное выступление на чемпионате Европы в составе сборной, а также неудачный старт нового розыгрыша АПЛ.

Несмотря на это, его партнер по команде Эмерик Лапорт встал на защиту англичанина. Француз заявил, что в будущем Фоден еще удивит всю футбольную общественность. «Он станет выдающимся футболистом и впишет свое имя в историю», - сказал Лапорт в разговоре с Football Daily.

Уточним, что в текущем сезоне у молодого полузащитника лишь одно результативное действие в пяти матчах в составе «горожан» в АПЛ и Лиге чемпионов.