Хут: «Челси» должен дать Рюдигеру контракт, который он хочет»

Экс-игрок лондонского «Челси» Роберт Хут высказался относительно переговоров клуба с немецким защитником Антонио Рюдигером по новому трудовому соглашению.

«Лондонцы должны дать Антонио такой контракт, который он хочет. Рюдигер отлично выступает и заслуживает многого. Чтобы найти ему достойную замену, «Челси» придется потратить порядка 40-50 миллионов евро. У Антонио сейчас хорошая позиция в плане переговоров, ведь многие клубы проявляют к нему интерес», - передает слова Роберта Tribal Football.

Трудовой договор Рюдигера с «пенсионерами» истекает летом 2022 года. В СМИ ходят слухи об интересе к защитнику со стороны мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и «Ромы».