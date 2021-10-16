Тухель - о «Ньюкасле»: «Появился новый претендент на трофеи»

Немецкий специалист Томас Тухель, занимающий пост наставника лондонского «Челси», отреагировал на покупку «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии.

«АПЛ одобрила эту сделку, они являются властью. Теперь у «Ньюкасла» новые богатые владельцы. У клуба появились многообещающие перспективы. Думаю, «Ньюкасл» станет еще одним претендентом на трофеи. Мы выступаем в самом тяжелом чемпионате, с каждым годом он становится все сложнее», - передает слова тренера BBC Sport.

После семи проведенных туров чемпионата Англии «сороки» набрали лишь три балла и располагаются на предпоследнем месте в таблице.