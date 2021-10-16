Гвардиола: «В клубе мне говорят, что прошлые заслуги не имеют значения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился, под каким давлением ему приходится работать. Испанец заявил, что от него всегда ждут свершений и побед.

«Люди не судят меня по тому, чего я уже добился в своей карьере. Они судят по тому, что будет завтра, в ближайшем будущем. Мне звонят и спрашивают, почему не получилось выиграть в матче. Никого не волнует, что мы взяли АПЛ в прошлом году. Важно то, как мы выступаем сейчас», - сказал Гвардиола в разговоре с журналистом Саймоном Стоуном.

Добавим, что «горожане» неоднозначно начали новый розыгрыш чемпионата, потеряв очки в играх с конкурентами.