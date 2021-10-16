«Арсенал» назвал приоритетную трансферную цель на лето

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может перебраться в стан другого представителя английской Премьер-лиги.

Согласно информации Footbal.London, в подписании 24-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал». Калверт-Льюин считается приоритетной целью «канониров» на летнее трансферное окно. В составе лондонцев он будет призван заменить француза Александра Ляказетта.

Трансферная стоимость Калверта оценивается в 45 миллионов евро. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий принял участие в трех поединках, записав на свой счет три результативных удара.