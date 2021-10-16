«Арсенал» нацелился на вингера «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник Рахим Стерлинг, который задумался над уходом из «Манчестер Сити», пользуется большим спросом среди европейских клубов. Ранее сообщалось, что подписать вингера хотят каталонская «Барселона» и «Ливерпуль».

Согласно сведениям журналистов таблоида The Sun, в гонку за футболистом присоединился лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы гарантировать Рахиму стабильную игровую практику, которой он обделен в команде Хосепа Гвардиолы.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Стерлинг провел семь поединков, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.