Два игрока «Тоттенхэма» заразились коронавирусом

В лондонском «Тоттенхэма» диагностированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией среди футболистов. При этом не уточняется, кто именно из игроков сдал положительный тест на Covid-19.

Согласно сведениям Sky Sports, инфицированные игроки провели тренировку с одноклубниками в четверг. После обнаружения болезни их отправили на десятидневный карантин. Таким образом, заболевшие не помогут «шпорам» в матчах против «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Витесса».

По итогам семи проведенных туров английской Премьер-лиги «Тоттенхэма» набрал 12 баллов и располагается на восьмой строчке в таблице.