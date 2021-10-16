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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два игрока «Тоттенхэма» заразились коронавирусом

16 Октября 2021 • 09:16 Комментировать

В лондонском «Тоттенхэма» диагностированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией среди футболистов. При этом не уточняется, кто именно из игроков сдал положительный тест на Covid-19.

Согласно сведениям Sky Sports, инфицированные игроки провели тренировку с одноклубниками в четверг. После обнаружения болезни их отправили на десятидневный карантин. Таким образом, заболевшие не помогут «шпорам» в матчах против «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Витесса».

По итогам семи проведенных туров английской Премьер-лиги «Тоттенхэма» набрал 12 баллов и располагается на восьмой строчке в таблице.

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Тоттенхэм
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