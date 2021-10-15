​Зидан откажется тренировать «Ньюкасл»

Зинедин Зидан входит в список тренеров, которых связывают с «Ньюкаслом», куда пришли новые богатые владельцы. Впрочем, вероятность такого союза оценивается как низкая. The Mirror пишет на своих страницах о том, что Зидан откажется от предложения из Ньюкасл-апон-Тайна. Дело в том, что Зинедин хочет тренировать сборную Франции и готов ждать соответствующего предложения.

Сложно сказать, когда к Зинедину Зидану могут обратиться из Федерации футбола Франции. Под руководством Дидье Дешама команда только что выиграла Лигу наций, а три года назад – чемпионат мира. Французы плохо выступили на Евро-2020, но футбольные власти страны после турнира предпочли поддержать Дешама.