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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола прокомментировал слова Стерлинга о готовности уйти из «Манчестер Сити»

15 Октября 2021 • 16:48 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
Через 23 ч. 38 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пятничной пресс-конференции прокомментировал слова Рахима Стерлинга. 26-летний вингер заявил, что готов покинуть команду и принять новый вызов.

Если брать семь матчей «Манчестер Сити» в этом чемпионате Англии, то Рахим Стерлинг лишь дважды попадал в основной состав.

«Я не слышал о словах Стерлинга. Не знаю, хочет ли он играть больше. Рияд Марез и Жоау Канселу не жалуются, хотя играют меньше. Я не могу гарантировать место на поле футболисту. Это касается всех. Конечно, я хочу, чтобы они были счастливы. Если Рахим не счастлив, он должен принять лучшее решение для своей семьи. Я был футболистом и прекрасно всё понимаю – я тоже хотел играть. Все хотят играть, но я не могу это обеспечивать. Футболисты должны быть лучшими на каждой тренировке, и тогда они будут на поле», - сказал Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг
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Комментарии (1)
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ARTUR
15 Октября 2021 в 17:16
Если в крутые то примерно так --мне пофиг чего хочет Стерлинг.И правильно.
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