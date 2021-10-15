​Гвардиола прокомментировал слова Стерлинга о готовности уйти из «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пятничной пресс-конференции прокомментировал слова Рахима Стерлинга. 26-летний вингер заявил, что готов покинуть команду и принять новый вызов.

Если брать семь матчей «Манчестер Сити» в этом чемпионате Англии, то Рахим Стерлинг лишь дважды попадал в основной состав.

«Я не слышал о словах Стерлинга. Не знаю, хочет ли он играть больше. Рияд Марез и Жоау Канселу не жалуются, хотя играют меньше. Я не могу гарантировать место на поле футболисту. Это касается всех. Конечно, я хочу, чтобы они были счастливы. Если Рахим не счастлив, он должен принять лучшее решение для своей семьи. Я был футболистом и прекрасно всё понимаю – я тоже хотел играть. Все хотят играть, но я не могу это обеспечивать. Футболисты должны быть лучшими на каждой тренировке, и тогда они будут на поле», - сказал Гвардиола.