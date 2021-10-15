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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Торрес пропустит 2-3 месяца»

15 Октября 2021 • 16:25 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
Через 23 ч. 38 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хавбек Ферран Торрес может не сыграть до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что из-за травмы стопы, полученной в расположении сборной Испании, Торрес пропустит шесть недель.

«Из-за перелома плюсневой кости Торрес пропустит 2-3 месяца. Остальные в порядке. Мы очень рады возвращению Зинченко и Гюндогана. Они тренировались на этой неделе», - высказался Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Ферран Торрес был заменён из-за травмы в полуфинале Лиги наций, но при этом он сыграл в финале. В Испании писали о том, что медики могли неверно оценить состояние Торреса, и его выход на поле в финале усугубил ситуацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Ферран Торрес
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