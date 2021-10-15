Гвардиола: «Торрес пропустит 2-3 месяца»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хавбек Ферран Торрес может не сыграть до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что из-за травмы стопы, полученной в расположении сборной Испании, Торрес пропустит шесть недель.

«Из-за перелома плюсневой кости Торрес пропустит 2-3 месяца. Остальные в порядке. Мы очень рады возвращению Зинченко и Гюндогана. Они тренировались на этой неделе», - высказался Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Ферран Торрес был заменён из-за травмы в полуфинале Лиги наций, но при этом он сыграл в финале. В Испании писали о том, что медики могли неверно оценить состояние Торреса, и его выход на поле в финале усугубил ситуацию.