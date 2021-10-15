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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселоне» предложили подписать Погба

15 Октября 2021 • 13:44 Комментировать (2)

Каталонской «Барселоне» предложили услуги французского хавбека Поля Погба, у которого истекает трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует ESPN.

«Сине-гранатовые» готовы рассмотреть такой вариант, однако руководство клуба отпугивает высокая заработная плата игрока, а также размер комиссионных, которые запросит агент Мино Райола.

Трудовое соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до конца июня 2022 года.

Французский игрок защищает цвета манкунианцев с августа 2016 года. В нынешнем сезоне английского чемпионата Поль сыграл семь поединков, записав на свой счет семь результативных передач.

Погба определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Поль Погба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
15 Октября 2021 в 15:08
Решили барсу утопить окончательно)))))
Манкунианец76
15 Октября 2021 в 14:14
...ворт и мучайся теперь,Полька,со своим агентом-хапугой!!!
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