«Барселоне» предложили подписать Погба

Каталонской «Барселоне» предложили услуги французского хавбека Поля Погба, у которого истекает трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует ESPN.

«Сине-гранатовые» готовы рассмотреть такой вариант, однако руководство клуба отпугивает высокая заработная плата игрока, а также размер комиссионных, которые запросит агент Мино Райола.

Трудовое соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до конца июня 2022 года.

Французский игрок защищает цвета манкунианцев с августа 2016 года. В нынешнем сезоне английского чемпионата Поль сыграл семь поединков, записав на свой счет семь результативных передач.

Погба определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры