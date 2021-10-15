Жота: «Хочу выигрывать трофеи с «Ливерпулем»

Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота поведал о своих амбициях. Португальский футболист хочет забивать много голов и выигрывать трофеи.

«В минувшем сезоне у меня все было хорошо, однако помешала травма. Хочу, чтобы в этой кампании обошлось без повреждений. Я намерен забивать больше голов, помогать «Ливерпулю» побеждать. Хочу выигрывать трофеи. Я намерен достичь больших высот в своей карьере», - приводит слова футболиста пресс-служба мерсисайдского гранда.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний португалец провел семь поединков, записав на свой счет три забитых мяча.