Звезда сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте. На снимке 36-летний футболист стоит с чашкой кофе в нижнем белье.

«Самое нужное с утра – мотивация и кофе», - гласит сообщение нападающего в социальной сети.

Напомним, что Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно. Ранее португалец защищал цвета манкунианцев с 2003 по 2009 год.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду принял участие в четырех поединках, отметившись тремя забитыми мячами. По итогам сентября форвард был признан лучшим игроком чемпионата Англии.