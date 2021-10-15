«Ньюкасл» хочет пригласить Зидана

Новые владельцы «Ньюкасла» находятся в поиске именитого главного тренера для команды, рапортует газета Marca. В скором времени с поста наставника будет уволен Стив Брюс, под руководством которого «сороки» провально выступают в нынешнем сезоне.

Как сообщает источник, в поле зрения английского клуба попал экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан. При этом «Зизу» не горит желанием подписывать контракт с «Ньюкаслом». Специалист нацелен возглавить национальную сборную Франции.

Ранее появились слухи об интересе к Зидану со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне АПЛ «Ньюкасл» набрал всего три очка и занимает предпоследнее место после семи туров.