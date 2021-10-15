Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 125 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл усиление в Лиге 1

15 Октября 2021 • 10:17 Комментировать

Перспективный бельгийский вингер Жереми Доку может покинуть «Ренн» и переехать в английскую Премьер-лигу. По сообщениям инсайдера Александра Брекмана в «Твиттере», в услугах 19-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Журналист утверждает, что Доку намерен сменить прописку по окончании сезона. Игрок находится в сфере интересов нескольких клубов, однако «Ливерпуль» считает главным претендентом на бельгийца.

«Ренн» приобрел Жереми в прошлом году за 25 миллионов евро. Его контракт с «красно-чёрными» рассчитан до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Доку принял участие в трех матчах, не отметившись голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жереми Доку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
10:25 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет привести «Арсенал» к чемпионскому титулу
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Лиге 1
09:59 · Англия. Премьер-лига
Роналду предстал в образе ниндзя в рекламном видео видео
09:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн - очередная трансферная цель «Ньюкасла» 5
09:13 · Англия. Премьер-лига
Известны условия контракта, который «Ливерпуль» предложит Салаху
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» интересуется двумя игроками «Челси»
08:34 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган вернулся в общую группу «Манчестер Сити»
08:28 · Англия. Премьер-лига
Агент Мендеш объяснил, почему Роналду должен выиграть «Золотой мяч» 3
00:32 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду: Криштиану в этом году должен выиграть «Золотой мяч» 7
14 Октября
23:31 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг признался, что готов покинуть «Манчестер Сити»
22:43 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко вернулся в общую группу «Манчестер Сити»
20:38 · Англия. Премьер-лига
Салах: Счастлив, когда команда выигрывает
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Фергюсон: «Роналду заслужил «Золотой мяч» 4
19:18 · Россия. Премьер-лига
Жирков вспомнил детали своей церемонии посвящения в игроки «Челси»
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Эвра вспомнил о серьёзной ссоре с Видичем 2
Все новости
Рекомендуем