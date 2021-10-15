«Ливерпуль» нашёл усиление в Лиге 1

Перспективный бельгийский вингер Жереми Доку может покинуть «Ренн» и переехать в английскую Премьер-лигу. По сообщениям инсайдера Александра Брекмана в «Твиттере», в услугах 19-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Журналист утверждает, что Доку намерен сменить прописку по окончании сезона. Игрок находится в сфере интересов нескольких клубов, однако «Ливерпуль» считает главным претендентом на бельгийца.

«Ренн» приобрел Жереми в прошлом году за 25 миллионов евро. Его контракт с «красно-чёрными» рассчитан до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Доку принял участие в трех матчах, не отметившись голевыми действиями.