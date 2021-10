Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий на Туманном Альбионе за «Манчестер Юнайтед», принял участие в запуске медиаплатформы ZujuGP.

В своем твиттер-аккаунте бомбардир разместил рекламное видео, на котором его компьютерная версия предстала в образе ниндзя, побеждающего врагов. Криштиану обратился к пользователям с призывом присоединиться к платформе.

36-летний голеадор перебрался в стан «красных дьяволов» прошлым летом, подписав двухлетнее трудовое соглашение. В этом сезоне чемпионата Англии Криштиану отличился тремя результативными ударами в четырех встречах.

I’m all in. Now you! @zujugp connects football communities from East to West.

More here at https://t.co/MFLVkWn6V7#WritingTheFutureOfFootball pic.twitter.com/8KqKXRRPst