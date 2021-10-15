Холанн - очередная трансферная цель «Ньюкасла»

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн находится в сфере интересов «Ньюкасла». Английский клуб планирует серьезно усилить состав после прихода новых инвесторов.

Как сообщает портал Goal.com, скандинавский нападающий скептически относится к данному варианту продолжения карьеры. Форвард хочет продолжить карьеру в другом европейском клубе.

Ранее сообщалось, что следующим летом можно будет выкупить Холанна у дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро. По слухам, интерес к Эрлингу проявляют «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария».

В текущем сезоне Бундеслиги норвежец забил семь голов и отдал три гола в пяти встречах.