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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн - очередная трансферная цель «Ньюкасла»

15 Октября 2021 • 09:29 Комментировать (4)

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн находится в сфере интересов «Ньюкасла». Английский клуб планирует серьезно усилить состав после прихода новых инвесторов.

Как сообщает портал Goal.com, скандинавский нападающий скептически относится к данному варианту продолжения карьеры. Форвард хочет продолжить карьеру в другом европейском клубе.

Ранее сообщалось, что следующим летом можно будет выкупить Холанна у дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро. По слухам, интерес к Эрлингу проявляют «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария».

В текущем сезоне Бундеслиги норвежец забил семь голов и отдал три гола в пяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эрлинг Холанн
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
15 Октября 2021 в 10:12
Есть большая вероятность, что при трансфере Холанна, бОльшую роль сыграют отступные свина, а не факт значимости клуба...типа, освойся пока в АПЛ, а потом посмотрим...и при таких раскладах у Ньюкасла есть шанс
Nashterator
15 Октября 2021 в 10:08
сейчас в Ньюкасл начнут сватать всех. Ох уж эти журналисты.
Ale10JUFC
15 Октября 2021 в 09:47
Время показало , что приход богатых владельцев и огромные вливания дают результат не больше чем грамотно выстроенная программа развития клуба.
ARTUR
15 Октября 2021 в 09:42
Ещё там очень хорошо подошёл Бейл
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