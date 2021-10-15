Известны условия контракта, который «Ливерпуль» предложит Салаху

«Ливерпуль» намерен пролонгировать сотрудничество с египетским нападающим Мохамедом Салахом. По сообщениям портала Goal, мерсисайдцы подготовили новый контракт для одного из лидеров команды.

Английский гранд предложит футболисту новый договор, который будет рассчитан до середины 2026 года. Заработная плата игрока составит 350 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Мохамед принял участие в девяти поединках на клубном уровне, отметившись девятью забитыми мячами и тремя голевым передачами.