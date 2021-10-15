«Барселона» интересуется двумя игроками «Челси»

Каталонская «Барселона» планирует усилить оборонительную линию по окончании текущего сезона. Как информирует Fichajes, в поле зрения «сине-гранатовых» находится Сесар Аспиликуэта, правами на которого владеет лондонский «Челси». Каталонцы готовы подписать игрока следующим летом, когда у него истечет трудовое соглашение.

Источник отмечает, что в сферу интересов «Барсы» попал еще один защитник «пенсионеров» Андреас Кристенсен, но приоритетной целью является Аспиликуэта.

Сесар выступает в составе английского коллектива с 2012 года. «Челси» не хочет расставаться с испанцем, клуб готов предложить защитнику новый трудовой договор.