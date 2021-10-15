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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» интересуется двумя игроками «Челси»

15 Октября 2021 • 08:41 Комментировать

Каталонская «Барселона» планирует усилить оборонительную линию по окончании текущего сезона. Как информирует Fichajes, в поле зрения «сине-гранатовых» находится Сесар Аспиликуэта, правами на которого владеет лондонский «Челси». Каталонцы готовы подписать игрока следующим летом, когда у него истечет трудовое соглашение.

Источник отмечает, что в сферу интересов «Барсы» попал еще один защитник «пенсионеров» Андреас Кристенсен, но приоритетной целью является Аспиликуэта.

Сесар выступает в составе английского коллектива с 2012 года. «Челси» не хочет расставаться с испанцем, клуб готов предложить защитнику новый трудовой договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сесар Аспиликуэта Андреас Кристенсен
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