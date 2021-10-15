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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган вернулся в общую группу «Манчестер Сити»

15 Октября 2021 • 08:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
16.10 17:00

Полузащитник Илкай Гюндоган вернулся в общую группу «Манчестер Сити», об этом рапортует пресс-служба «горожан». Последний матч немецкий футболист провел в середине сентября, после чего залечивал повреждение.

Ранее стало известно, что тренировки с командой возобновил украинский легионер Александр Зинченко.

Оба футболиста могут попасть в заявку команды на поединок восьмого тура чемпионата Англии против «Бёрнли». Встреча состоится в субботу, 16 октября, начало - 17:00 по московскому времени.

После семи туров «Манчестер Сити» набрал 14 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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