Агент Мендеш объяснил, почему Роналду должен выиграть «Золотой мяч»

Футбольный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы португальского форварда Криштиану Роналду, считает, что его клиент должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Стоит лишь взглянуть на его статистические данные и становится ясно, что он должен выиграть еще одну награду. Этих цифр должно хватить для победы. Он побил много рекордов, стал лучшим голеадором в истории сборных. Криштиану по-прежнему показывает, что является лучшим игроком в истории», - цитирует агента Foot Mercato.

Напомним, что летом 36-летний бомбардир перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Португалец принял участие в четырех матчах АПЛ и отметился тремя забитыми мячами.