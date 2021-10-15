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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Мендеш объяснил, почему Роналду должен выиграть «Золотой мяч»

15 Октября 2021 • 08:28 Комментировать (2)

Футбольный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы португальского форварда Криштиану Роналду, считает, что его клиент должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Стоит лишь взглянуть на его статистические данные и становится ясно, что он должен выиграть еще одну награду. Этих цифр должно хватить для победы. Он побил много рекордов, стал лучшим голеадором в истории сборных. Криштиану по-прежнему показывает, что является лучшим игроком в истории», - цитирует агента Foot Mercato.

Напомним, что летом 36-летний бомбардир перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Португалец принял участие в четырех матчах АПЛ и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Жорже Мендеш
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
15 Октября 2021 в 08:35
Уже кто-то решил что счёт по ЗМ станет 6:6, и на этом противостояние Месси - Роналду в этом "конкурсе" закончится))
Ale10JUFC
15 Октября 2021 в 09:28
Идиотизм если награду получит Месси , но если награду отдадут Криштиано -это сумасшествие.
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