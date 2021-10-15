Агент Роналду: Криштиану в этом году должен выиграть «Золотой мяч»

Жорже Мендеш, агент форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, выразил мнение, что в этом году португальцу должен достаться «Золотой мяч».

«Цифры и статистика, связанные с Роналду, говорят за него. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы он выиграл новый «Золотой мяч». 115 голов, забитые за сборную Португалии, делают его рекордсменом в истории мужского футбола.

Всё это величайшие достижения, они должны стать решающими в присуждении трофея. Криштиану продолжает демонстрировать, что является лучшим футболистом мира всех времён.

В этом году у «Золотого мяча» есть имя: Криштиану Роналду. Для меня он никогда не заслуживал награды так сильно», – цитирует Мендеша L'Equipe.

Напомним, Криштиану является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

В сентябре Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу голов за национальную сборную. С тех пор португалец несколько раз обновлял этот рекорд. На сегодняшний день на счету Роналду 115 голов за команду Португалии.

В октябре Криштиану Роналду успел побить европейский рекорд по количеству матчей за сборную и мировой рекорд по количеству хет-триков за сборную.