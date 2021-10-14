Стерлинг признался, что готов покинуть «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отметил, что готов покинуть клуб, если поступит выгодное предложение.

«Я однажды хотел бы оказаться за границей и столкнуться с новым вызовом. Нужно выучить несколько языков. Нравятся французский и испанский.

Если бы была возможность поехать прямо сейчас, я был бы открыт. Футбол — самое главное для меня", — цитирует Стерлинга FT Live.

Ранее появилась информация, что Стерлинг находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Рахим дал согласие на переход, однако «Манчестер Сити» не намерен отпускать игрока.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Стерлинг сыграл семь матчей, записав в актив один забитый гол.