​Фергюсон: «Роналду заслужил «Золотой мяч»

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон считает, что Криштиану Роналду заслужил получить «Золотой мяч» в 2021 году.

«Криштиану заслужил «Золотой мяч». В этом году он бил рекорд за рекордом», - слова Фергюсона приводит портал Goal.com.

Напомним, что в сентябре Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу голов за национальную сборную. С тех пор португалец несколько раз обновлял этот рекорд. На сегодняшний день на счету Роналду 115 голов за команду Португалии.

В октябре Криштиану Роналду успел побить европейский рекорд по количеству матчей за сборную и мировой рекорд по количеству хет-триков за сборную.