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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фергюсон: «Роналду заслужил «Золотой мяч»

14 Октября 2021 • 19:36 Комментировать

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон считает, что Криштиану Роналду заслужил получить «Золотой мяч» в 2021 году.

«Криштиану заслужил «Золотой мяч». В этом году он бил рекорд за рекордом», - слова Фергюсона приводит портал Goal.com.

Напомним, что в сентябре Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу голов за национальную сборную. С тех пор португалец несколько раз обновлял этот рекорд. На сегодняшний день на счету Роналду 115 голов за команду Португалии.

В октябре Криштиану Роналду успел побить европейский рекорд по количеству матчей за сборную и мировой рекорд по количеству хет-триков за сборную. 

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду
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