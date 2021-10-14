Агуэро рассказал о взаимоотношениях с Гвардиолой

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро вспомнил период пребывания в «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы, заявив, что слухи касательно его конфликта с экс-наставником не соответствуют действительности.

«Это неправда, у нас хорошие отношения, последние три года были фантастическими. Он просто требует от игроков показывать свой максимум, я всегда с пониманием к этому относился. Когда Габриэль Жезус присоединился к команде и начал выходить в основе вместо меня, я ни слова не сказал», - цитирует аргентинца британское издание Daily Mirror.

Напомним, что в прошлом сезоне Агуэро потерял статус ключевого футболиста для «горожан», что стало одной из причиной его ухода.