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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Демба Ба – о падении Джеррарда: «Не у всех историй счастливый конец»

14 Октября 2021 • 15:14 Комментировать

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба вспомнил один из самых запоминающихся моментов в его карьере, который позже стал по-настоящему культовым в истории футбола.

Речь идет о падении капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда в 2014 году в очном матче против лондонцев, которое по итогу привело к голу сенегальца и потере шансов на завоевание долгожданного чемпионского титула АПЛ для мерсисайдцев.

«Для них это была катастрофа, а мы просто радовались победе. О той ошибке Джеррарда говорят до сих пор. Я не чувствую своей вины, это же игра. Стивен оставил свой след в футболе, но такова жизнь. Не у всех историй счастливый конец», - приводит слова Ба The Athletic.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Демба Ба
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