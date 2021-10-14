Демба Ба – о падении Джеррарда: «Не у всех историй счастливый конец»

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба вспомнил один из самых запоминающихся моментов в его карьере, который позже стал по-настоящему культовым в истории футбола.

Речь идет о падении капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда в 2014 году в очном матче против лондонцев, которое по итогу привело к голу сенегальца и потере шансов на завоевание долгожданного чемпионского титула АПЛ для мерсисайдцев.

«Для них это была катастрофа, а мы просто радовались победе. О той ошибке Джеррарда говорят до сих пор. Я не чувствую своей вины, это же игра. Стивен оставил свой след в футболе, но такова жизнь. Не у всех историй счастливый конец», - приводит слова Ба The Athletic.