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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» потерял Торреса на полтора месяца

14 Октября 2021 • 14:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
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16.10 17:00

Ферран Торрес не поможет «Манчестер Сити» в течение шести недель из-за полученной им травмы. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Саймон Байковски, который пишет для Manchester Evening News. Он ссылается на сообщения из Испании.

Байковски предполагает, что Хосеп Гвардиола будет зол, поскольку Ферран Торрес сыграл за сборную Испании в финале Лиги наций, несмотря на полученное повреждение в полуфинале. Участие Торреса в финальной игре могло усугубить ситуацию.

В сезоне 2021/2022 Ферран Торрес провёл за «Манчестер Сити» 7 матчей. В них хавбек отметился тремя голами и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ферран Торрес
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