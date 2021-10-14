​«Манчестер Сити» потерял Торреса на полтора месяца

Ферран Торрес не поможет «Манчестер Сити» в течение шести недель из-за полученной им травмы. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Саймон Байковски, который пишет для Manchester Evening News. Он ссылается на сообщения из Испании.

Байковски предполагает, что Хосеп Гвардиола будет зол, поскольку Ферран Торрес сыграл за сборную Испании в финале Лиги наций, несмотря на полученное повреждение в полуфинале. Участие Торреса в финальной игре могло усугубить ситуацию.

В сезоне 2021/2022 Ферран Торрес провёл за «Манчестер Сити» 7 матчей. В них хавбек отметился тремя голами и ассистом.