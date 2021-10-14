Бернарду Силва: «Когда де Брёйне получает мяч, все ждут точного последнего паса»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением об игре своего одноклубника Кевина де Брёйне.

«Мы стараемся как можно чаще приближаться к воротам соперников, ведь знаем, что Кевин невероятно крут в финальной стадии атаки. Когда де Брёйне получает мяч, все ждут точного последнего паса. Команда пытается помогать ему хорошим движением, и ассист придет», - передает слова полузащитника Manchester Evening News.

В прошлом сезоне бельгийский плеймейкер отметился 12 голевыми передачами в рамках английской Премьер-лиги. В текущем розыгрыше турнира на счету Кевина один забитый мяч.