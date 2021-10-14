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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» - «Бёрнли»: прогноз на матч чемпионата Англии – 16 октября 2021

14 Октября 2021 • 13:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
16.10 17:00

В восьмом туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Бёрнли» на своём поле.

«Манчестер Сити»

В семи турах чемпионата Англии «Манчестер Сити» раздобыл четырнадцать зачётных баллов. От лидирующего «Челси» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на два очка. В субботу «горожанам» важно избежать осечки в домашней дуэли против скромного, но порой колючего «Бёрнли».

«Бёрнли»

«Бёрнли» в этом чемпионате пока не побеждал. Трижды «бордовые» сыграли вничью и четыре раза проиграли. Даже при таких результатах кредит доверия руководства клуба к Шону Дайчу огромен. Это подтверждает тот факт, что недавно с тренером был подписан новый контракт. Дайч будет стараться поднять «Бёрнли» ближе к экватору таблицы.

Статистика

- «Манчестер Сити» может стать первой командой в английском футболе, которая обыграла конкретного соперника в пяти домашних матчах лиги подряд с разницей в пять или более голов.

- «Манчестер Сити» выиграл 8 последних матчей против «Бёрнли» во всех соревнованиях с общим счётом 30:1.

- Рияд Марез забил «Бёрнли» в АПЛ больше, чем какому-либо другому соперник – 8 голов.

- Шон Дайч может стать только вторым тренером, которому удалось обыграть на выезде трёх разных действующих чемпионов АПЛ. Дайч уже обыгрывал «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в сезоне 2017/2018 и «Ливерпуль» на «Энфилде» в сезоне 2020/2021. Обыграть трёх разных действующих чемпионов АПЛ («Блэкберн», «Арсенал» и «Манчестер Сити») на выезде пока удавалось лишь Алексу Фергюсону.

Прогноз

Интригой в этой дуэли особенно не пахнет. Наша ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) с коэффициентом 1.64.

Прогноз: победа Манчестер Сити с форой (-2)
1.64 ПОСТАВИТЬ!
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