Роджерс хочет сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс, ранее отказавшийся от работы в «Ньюкасле», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Об рапортуют журналисты портала Goal.com.

По сообщениям источника, специалист хотел бы возглавить «Манчестер Сити». Брендан считает, что готов заменить испанца Хосепа Гвардиолу у руля «горожан» летом 2023 года. До того момента Роджерс планирует оставаться в своем нынешнем клубе. Действующее трудовое соглашение тренера с «лисами» рассчитано до середины 2025 года.

По итогам семи сыгранных туров английской Премьер-лиги «Лестер» набрал восемь баллов и занимает 13 место в турнирной таблице.