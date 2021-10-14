«Арсенал» предложит 30 млн евро за голландского форварда

Голландский форвард Ноа Ланг, выступающий в бельгийском чемпионате за «Брюгге», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

По сообщениям Voetbal24, 22-летний нападающий попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Руководство «канониров» готово заплатить за игрока порядка 30 миллионов евро. В то же время «Брюгге» не устраивает такая сумма. Бельгийцы хотят выручить с трансфера Ланга 40 миллионов.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах за «Брюгге», отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Ноа составляет 25 миллионов.