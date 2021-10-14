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Погба определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры

14 Октября 2021 • 08:23 Комментировать (1)

Звездный хавбек Поль Погба планирует покинуть «Манчестер Юнайтед» следующим летом. Игрок заинтересован в переезде на «Сантьяго Бернабеу», об этом рапортуют журналисты AS.

Мадридский «Реал» уже давно проявляет интерес к французскому полузащитнику. Руководство «сливочных» готово платить 28-летнему исполнителю 15 миллионов евро в год.

Поль готов принять предложение «королевского» клуба. Он хочет играть вместе со своим соотечественником Каримом Бензема. Также Погба надеется, что в Мадрид переедет Килиан Мбаппе.

Срок действующего трудового договора полузащитника с «красными дьяволами» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Поль Погба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
14 Октября 2021 в 09:37
эта песня хороша-начинай сначала)))))Слушай,Полька,а не рановато ты петь начал?
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