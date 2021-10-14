Погба определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры

Звездный хавбек Поль Погба планирует покинуть «Манчестер Юнайтед» следующим летом. Игрок заинтересован в переезде на «Сантьяго Бернабеу», об этом рапортуют журналисты AS.

Мадридский «Реал» уже давно проявляет интерес к французскому полузащитнику. Руководство «сливочных» готово платить 28-летнему исполнителю 15 миллионов евро в год.

Поль готов принять предложение «королевского» клуба. Он хочет играть вместе со своим соотечественником Каримом Бензема. Также Погба надеется, что в Мадрид переедет Килиан Мбаппе.

Срок действующего трудового договора полузащитника с «красными дьяволами» истекает летом следующего года.