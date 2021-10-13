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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр ещё не покинул лазарет «Манчестер Юнайтед»

13 Октября 2021 • 22:48 Комментировать

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр ещё не залечил травму икроножной мышцы, информирует Sky Sports.

Футболист пока не вернулся к полноценным тренировкам. Ожидается, что игрок в субботу не выйдет на поле на матч с "Лестером".

Стоит отметить, что у наставника «МЮ» Уле Гуннара Сульшера прибавилось головной боли. Помимо Магуайра, норвежец пока не может рассчитывать на другого центрального защитника - Рафаэля Варана.

Пока непонятно, когда Магуайр вернётся в строй. Он может не сыграть с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в АПЛ, а также против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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