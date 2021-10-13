Amazon готовит к выпуску документальный фильм о Руни

Популярный видеохостинг Amazon Prime выпустит биографический фильм о бывшем игроке «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйне Руни.

35-летний тренер «Дерби Каунти» оказался готов поделиться с широкой публикой проблемами, с которыми он столкнулся в период своей карьеры игрока.

«Мне хочется, чтобы люди лучше узнали меня как личность. Я старался быть честным и затронул все действительно важные вехи своей карьеры.

Я хотел, чтобы зрители увидели меня и мою семью такими, какими мы являемся на самом деле, а не как нас изображает пресса», - приводит слова Руни BBC.

Культовый английский футболист также пообещал рассказать о психологических проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в период выступлений за «Манчестер Юнайтед».