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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Amazon готовит к выпуску документальный фильм о Руни

13 Октября 2021 • 19:16 Комментировать
Престон Норт Энд
...
Дерби
2.00 3.15 4.20
16.10 17:00

Популярный видеохостинг Amazon Prime выпустит биографический фильм о бывшем игроке «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйне Руни.

35-летний тренер «Дерби Каунти» оказался готов поделиться с широкой публикой проблемами, с которыми он столкнулся в период своей карьеры игрока.

«Мне хочется, чтобы люди лучше узнали меня как личность. Я старался быть честным и затронул все действительно важные вехи своей карьеры.

Я хотел, чтобы зрители увидели меня и мою семью такими, какими мы являемся на самом деле, а не как нас изображает пресса», - приводит слова Руни BBC.

Культовый английский футболист также пообещал рассказать о психологических проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в период выступлений за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Сборная Англии Дерби Каунти
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