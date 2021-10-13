​Новые боссы «Ньюкасла» выбрали приоритетного тренера

В жизни «Ньюкасла» наступает новая эра. Не так давно клуб обрёл новых владельцев в лице консорциума из Саудовской Аравии. Новые боссы «сорок» имеют широкие финансовые возможности, так что в ближайшие годы можно ожидать стремительного прогресса клуба по всем фронтам. Пока что руководство «Ньюкасла» думает над тем, кто станет новым главным тренером команды. Журналист Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта пишет о том, что приоритетным кандидатом боссов клуба является Брендан Роджерс, который работает с «Лестером». Чтобы заполучить тренера, руководителям «Ньюкасла» нужно его согласие и 16 миллионов евро компенсации для «лис».