​Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мире

«Манчестер Сити» в ближайшее время должен объявить о подписании нового контракта с Филом Фоденом. Как сообщает The Telegraph, стороны согласовали новый трудовой договор ещё до наступления октябрьской паузы на матчи сборных.

Новое соглашение будет рассчитано до завершения сезона 2026/2027. Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых футболистов в мире.

В прошлый раз Фил Фоден переподписывал контракт с «горожанами» в конце 2018 года. Тогда молодой игрок заключил соглашение до конца июня 2024 года, которое действует до сих пор.

21-летний Фил Фоден успел провести за «Манчестер Сити» 130 матчей. На счету игрока 33 гола и 24 голевых паса.