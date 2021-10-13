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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мире

13 Октября 2021 • 17:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
16.10 17:00

«Манчестер Сити» в ближайшее время должен объявить о подписании нового контракта с Филом Фоденом. Как сообщает The Telegraph, стороны согласовали новый трудовой договор ещё до наступления октябрьской паузы на матчи сборных.

Новое соглашение будет рассчитано до завершения сезона 2026/2027. Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых футболистов в мире.

В прошлый раз Фил Фоден переподписывал контракт с «горожанами» в конце 2018 года. Тогда молодой игрок заключил соглашение до конца июня 2024 года, которое действует до сих пор.

21-летний Фил Фоден успел провести за «Манчестер Сити» 130 матчей. На счету игрока 33 гола и 24 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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