Владельцы «Ньюкасла» хотят купить ещё два европейских клуба

Миланский «Интер» может обрести новых владельцев. Согласно информации портала Transfermarktweb, в приобретении пакета акций итальянского гранда заинтересован инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Ранее фонд стал владельцем английского «Ньюкасла».

По данным источника, сумма потенциальной сделки оценивается в один миллиард евро.

Кроме того, инвесторы из Саудовской Аравии заинтересованы в покупке «Марселя и одного из бразильских клубов.

Напомним, что «Интер» является действующим чемпионом Италии. В текущем розыгрыше Серии А миланский коллектив занимает третье место после семи проведенных туров.