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«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Сити»

13 Октября 2021 • 13:26 Комментировать

Хавбек национальной сборной Португалии Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

По сообщениям таблоида The Sun, полузащитник имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Заинтересованность в трансфере Бернарду проявляет туринский «Ювентус». В споре за португальца «старая синьора» столкнется с конкуренцией со стороны «Атлетико», «Арсенала» и «Барселоны».

Трудовое соглашение Силвы с «горожанами» рассчитано до середины 2025 года.

Напомним, что португальца признали лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бернарду Силва
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