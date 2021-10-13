«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Сити»

Хавбек национальной сборной Португалии Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

По сообщениям таблоида The Sun, полузащитник имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Заинтересованность в трансфере Бернарду проявляет туринский «Ювентус». В споре за португальца «старая синьора» столкнется с конкуренцией со стороны «Атлетико», «Арсенала» и «Барселоны».

Трудовое соглашение Силвы с «горожанами» рассчитано до середины 2025 года.

Напомним, что португальца признали лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам сентября.