Ляказетт решил покинуть «Арсенал» в январе

Французский форвард Александр Ляказетт близок к расставанию с лондонским «Арсеналом». По сообщениям Football London, 30-летний нападающий намерен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Футболист не желает продлевать контракт с «канонирами», истекающий летом следующего года. Лондонцы, скорее всего, выставят Александра на продажу в январе, чтобы не потерять его бесплатно.

Среди претендентов на Ляказетта называются мадридский «Атлетико», туринский «Ювентус» и «Милан».

В нынешнем сезоне француз редко попадает в состав «Арсенала». Он принял участие лишь в двух матчах Премьер-лиги.