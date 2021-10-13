Бернарду Силва - лучший игрок «Манчестер Сити» в сентябре

Португальский полузащитник Бернарду Силва признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам сентября. Он победил в голосовании среди болельщиков «горожан», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В опросе Бернарду набрал 61 процент голосов, обогнав хавбека Родри и защитника Жоау Канселу, попавших в тройку лучших.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги португальский полузащитник принял участие в шести встречах, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Силва может покинуть «Манчестер Сити». Интерес к нему проявляют «Арсенал», «Атлетико» и «Барселона».