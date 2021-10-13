«Манчестер Сити» запланировал переговоры по трансферу Холанна

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн является приоритетной целью руководства «Манчестер Сити». По сообщениям The Times, английский топ-клуб намерен провести переговоры с агентом игрока Мино Райолой в зимнее трансферное окно.

Напомним, что помимо «горожан» заинтересованность в услугах 21-летнего скандинавского футболиста проявляют мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Срок трудового соглашения Эрлинга с дортмундской «Боруссией» рассчитан до середины 2024 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, его актуальная стоимость составляет 150 миллионов евро.