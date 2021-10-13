«Ньюкасл» заинтересовался нападающим «Челси»

Очередной известный футболист попал в сферу интересов «Ньюкасла». Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Кристиан Фальк, английский клуб хочет подписать немецкого форварда Тимо Вернера, ныне выступающего за лондонский «Челси».

Агент нападающего уже общался с представителями «сорок» на тему потенциального трансфера.

Напомним, что Вернер перебрался в стан «пенсионеров» летом прошлого года. За него заплатили 53 миллиона евро.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги форвард сыграл шесть поединков, отметившись одним голом и одной результативной передачей.