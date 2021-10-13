«Манчестер Сити» устроит распродажу следующим летом

Боссы «Манчестер Сити» задумались о продаже ряда футболистов в летнее трансферное окно. По сообщениям Manchester Evening News, чемпион Англии намерен расстаться минимум с пятью игроками.

Названо имя первого футболиста, которого руководство клуба планирует продать. Речь идет о защитнике Натане Аке. 26-летний голландский защитник присоединился к «горожанам» в прошлом году. Наставник команды Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на Аке и решил расстаться с игроком.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Натан провел две встречи, в которых не отметился результативными действиями.