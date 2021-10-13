«Манчестер Юнайтед» назвал стоимость Лингарда

Атакующий полузащитник Джесси Лингард близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Согласно сведениям таблоида The Sun, руководство манкунианцев определилось с суммой отступных за 28-летнего футболиста.

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают выручить с продажи Лингарда 18 миллионов евро. В услугах Джесси заинтересован лондонский «Вест Хэм», цвета которого он защищал в минувшем сезоне.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги вингер поучаствовал в трех поединках, записав на свой счет два забитых мяча. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года.