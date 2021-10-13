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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» назвал стоимость Лингарда

13 Октября 2021 • 10:09 Комментировать

Атакующий полузащитник Джесси Лингард близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Согласно сведениям таблоида The Sun, руководство манкунианцев определилось с суммой отступных за 28-летнего футболиста.

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают выручить с продажи Лингарда 18 миллионов евро. В услугах Джесси заинтересован лондонский «Вест Хэм», цвета которого он защищал в минувшем сезоне.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги вингер поучаствовал в трех поединках, записав на свой счет два забитых мяча. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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