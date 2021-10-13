Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 120 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер ведёт переговоры с «Ньюкаслом»

13 Октября 2021 • 09:36 Комментировать

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер может получить работу в клубе, об этом посредством твиттер-аккаунта сообщает инсайдер Николо Скира. Он рассматривается в качестве кандидата на должность международного посла «сорок».

Как информирует инсайдер, новые владельцы английского клуба уже вступили в переговоры с бывшим футболистом.

Напомним, что Ширер защищал цвета «Ньюкасла» с 1996 по 2006 год. Алан принял участие в 405 поединках, записав на свой счет 206 забитых мячей и 58 результативных передач.

После семи туров чемпионата Англии «сороки» занимают предпоследнее место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Алан Ширер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал стоимость Лингарда
09:43 · Англия. Премьер-лига
Реакция «Манчестер Юнайтед» на хет-трик Роналду в матче с Люксембургом
09:36 · Англия. Премьер-лига
Ширер ведёт переговоры с «Ньюкаслом»
09:29 · Англия. Премьер-лига
Кулибали разочарован, что Менди не включили в список номинантов на «Золотой мяч»
08:14 · Англия. Премьер-лига
Фоден хочет сходить на рыбалку с Месси
00:30 · Англия. Премьер-лига
Мане не понравилось, что Менди не претендует на «Золотой мяч» 1
12 Октября
23:36 · Англия. Премьер-лига
Бывший футболист сборной Уругвая посоветовал Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» 1
22:17 · Англия. Премьер-лига
Бывший футболист «Ливерпуля»: Салах – лучший игрок мира прямо сейчас 2
20:54 · Англия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Бернли»: ставки на матч БК Pinnacle 1
20:52 · Англия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: ставки на матч БК Pinnacle 1
20:11 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертону» нужен Фекир
19:44 · Англия. Премьер-лига
​Жота вернулся в «Ливерпуль» с повреждением
19:37 · Англия. Премьер-лига
​Канте снова тренируется полноценно
18:29 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» рассказал о травме Варана
14:57 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» положил глаз на защитника «Барселоны» слухи
Все новости
Рекомендуем