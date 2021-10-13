Ширер ведёт переговоры с «Ньюкаслом»

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер может получить работу в клубе, об этом посредством твиттер-аккаунта сообщает инсайдер Николо Скира. Он рассматривается в качестве кандидата на должность международного посла «сорок».

Как информирует инсайдер, новые владельцы английского клуба уже вступили в переговоры с бывшим футболистом.

Напомним, что Ширер защищал цвета «Ньюкасла» с 1996 по 2006 год. Алан принял участие в 405 поединках, записав на свой счет 206 забитых мячей и 58 результативных передач.

После семи туров чемпионата Англии «сороки» занимают предпоследнее место в таблице.