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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кулибали разочарован, что Менди не включили в список номинантов на «Золотой мяч»

13 Октября 2021 • 09:29 Комментировать

Центральный защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о том, что его соотечественника Эдуарда Менди не включили в список номинантов на «Золотой мяч».

«Мне жаль, что он не попал в список претендентов. Менди – первый африканский голкипер, взявший Лигу чемпионов. Эдуард будет продолжать сражаться, чтобы в будущем попасть в этот список. Лично я считаю, что он достоин места в числе претендентов на награду», - приводит слова защитника Football-Italia.

Стоит напомнить, что Менди стал обладателем награды лучшему голкиперу минувшего сезона по версии УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Калиду Кулибали Эдуард Менди
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