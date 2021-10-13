Кулибали разочарован, что Менди не включили в список номинантов на «Золотой мяч»

Центральный защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о том, что его соотечественника Эдуарда Менди не включили в список номинантов на «Золотой мяч».

«Мне жаль, что он не попал в список претендентов. Менди – первый африканский голкипер, взявший Лигу чемпионов. Эдуард будет продолжать сражаться, чтобы в будущем попасть в этот список. Лично я считаю, что он достоин места в числе претендентов на награду», - приводит слова защитника Football-Italia.

Стоит напомнить, что Менди стал обладателем награды лучшему голкиперу минувшего сезона по версии УЕФА.