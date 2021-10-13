Фоден хочет сходить на рыбалку с Месси

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден заявил, что хотел бы провести свободное от футбола время со звездным нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Я бы хотел сходить на рыбалку с Лионелем Месси. Он является кумиром моего детства. Если бы мы просто сели и порыбачили, это был бы самый счастливый день в моей жизни», - приводит слова английского полузащитника портал Goal.com.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ», за которые выступают Фоден и Месси соответственно, являются соперниками по групповому этапу Лиги чемпионов. Команды провели матч во втором туре в Париже, сильнее оказались французы – 2:0.