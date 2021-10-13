Мане не понравилось, что Менди не претендует на «Золотой мяч»

Сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане подверг критике решение не номинировать его соотечественника голкипера «Челси» Эдуарда Менди на «Золотой мяч».

По его мнению, такая ситуация является неправильной.

«Это неприемлемо. Я не понимаю такое решение, это прискорбно», - приводит слова Мане The Sun.

До этого Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/21 по версии УЕФА. Кроме того, игрок был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов-2020/21.

В текущем розыгрыше АПЛ Менди провел 6 поединков, пропустил три гола и три раза сохранил ворота в неприкосновенности.

Текущее соглашение Менди с «Челси» истекает летом 2025 года.