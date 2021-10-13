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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане не понравилось, что Менди не претендует на «Золотой мяч»

13 Октября 2021 • 00:30 Комментировать (1)

Сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане подверг критике решение не номинировать его соотечественника голкипера «Челси» Эдуарда Менди на «Золотой мяч».

По его мнению, такая ситуация является неправильной.

«Это неприемлемо. Я не понимаю такое решение, это прискорбно», - приводит слова Мане The Sun.

До этого Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/21 по версии УЕФА. Кроме того, игрок был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов-2020/21. 

В текущем розыгрыше АПЛ Менди провел 6 поединков, пропустил три гола и три раза сохранил ворота в неприкосновенности.

Текущее соглашение Менди с «Челси» истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Золотой Мяч Садио Мане Эдуард Менди
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Комментарии (1)
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KatyX
13 Октября 2021 в 01:18
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