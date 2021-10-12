Бывший футболист сборной Уругвая посоветовал Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Уругвая Густаво Пойет выразил мнение, что форварду «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани следует сменить команду ради большего количества игровой практики.

«Ему не повезло. До трансфера Роналду он был основным форвардом. Решение «Ювентуса» и «Манчестер Сити» сыграло против Кавани.

В январе ему стоит сменить команду. Я бы ушёл на его месте, хотя судить со стороны трудно», — приводит слова Пойета Talksport.

Кавани играет за «красных дьяволов» с 2020 года. Уругваец пропустил начало текущего сезона из-за повреждения.