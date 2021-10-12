Бывший футболист «Ливерпуля»: Салах – лучший игрок мира прямо сейчас

Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш отреагировал на игру форварда мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха.

«Салах является лучшим футболистом мира. Он поднялся на другой уровень. Он великолепен в нынешнем сезоне.

Салах не только забивает голы, но и раздает передачи. Он приносит пользу всей команде.

Теперь защитники переживают. Он может всё, что угодно. За ним тяжело уследить. Салах улучшил свою игру», - цитирует Раша Daily Mail.

В текущем розыгрыше АПЛ Салах в семи поединках забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.